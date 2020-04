Ultime Notizie Roma del 15-04-2020 ore 20 | 10

(Di mercoledì 15 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno stasera informazioni il rapporto tra positivi individuati Oggi è il numero di tamponi fatti al minimo dall’inizio dell’epidemia un dato che fa ben sperare significa che ci sono meno contatto tra chi si sottopone ai test i dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano anche un altro dato positivo che il continuo Calo Delle persone ricoverate 368 in meno di ieri in terapia intensiva si trovano 3079 persone 107 meno di ieri ma soprattutto 1000 meno del massimo raggiunto due settimane nelle24 ore sono morte per a 578 persone arrivando ad un totale di decessi di 21645 complessivo dall’inizio di emergenza vigoriti raggiungono quota 38092 per un aumento in 24ore di 962 unità l’aumento di malattie infine che è stato pari a 1127 unità ...

