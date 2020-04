(Di mercoledì 15 aprile 2020) Un uomo di 52 anni M.R. diè deceduto questa mattina a P.zza Cimitero. L’uomo è stato colto da un malore pere nonostante i soccorsi siano intervenuti tempestivamente, per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia che sta effettuando i rilievi del caso. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni pare che l’uomo sia uscito dal tabacchi e si sia accasciato al suolo. Del decesso è stato informato il magistrato di turno per avere il via libera alla rimozione della salma, dopo la constatazione della morte del 52enne da parte del medico legale L'articoloinpuoi vederlo su: Tvio

tvio2 : Trapani, Arresto cardiaco: muore in strada - NewSicilia : #Balli in #gruppo all'aperto e #aggressione agli agenti: un #arresto. #Trapani #Newsicilia - NewSicilia : #Sparatoria dopo #lite: #panico a #Trapani. #Newsicilia - RaffaeleRaimon2 : RT @RaffaeleRaimon2: MISTERI DI TRAPANI L'arresto di Gesù Ceto dei metallurgici (fotorafrai2013) Ed io continuo ad arrestarlo, fru… - MirandaFelli : RT @RaffaeleRaimon2: MISTERI DI TRAPANI L'arresto di Gesù Ceto dei metallurgici (fotorafrai2013) Ed io continuo ad arrestarlo, fru… -

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Arresto

tvio

Non si sono registrati abusi e le strade erano letteralmente deserte". E invece proprio a Petrosino si registra l'unico arresto del ponte di Pasqua in provincia di Trapani. Alcune persone ballavano in ...L’uomo che ha aggredito i poliziotti del Commissariato di Marsala è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni Petrosino (TRAPANI) - Ballavano in uno spiazzo davanti casa dopo avere ...