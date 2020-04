g_bonfiglio : @armandazzo @stefanoepifani @beard_333 @maxkava @AlfonsoFuggetta non fosse stato per la sparata menosa di fuggetta… - FranceRomeo : Egregio .@nomfup il sarcasmo su Sanders e Corbyn era e rimane fuori luogo: se questo è lo stato delle cose è imposs… - gio_thebutchers : @e_franceschini chissà se qualche giornale italiano parlerà di questo Labour leak - garboroger : @Mat87Vic Detto questo, schifo totale per i leak che oltre ad essere un reato, sono spesso di pessima qualità e pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo leak Questo leak ci permette di scoprire alcune novità sulla UI della MIUI 12 TuttoAndroid.net Fortnite: nuovo lanciarazzi per abbattere gli elicotteri in arrivo, secondo un leak

Epic sta cambiando qualcosa, e questo è un chiaro segnale di ciò che potrebbe abbattersi sul titolo battle royale con l’avvento della Stagione 3. Vi aspettate… Leggi ...

Fortnite: un leak svela il lanciarazzi per abbattere gli elicotteri Choppa

Un nuovo leak sembra suggerire l'arrivo di una potentissima arma in Fortnite Battle Royale, più precisamente un lanciarazzi denominato MistyBop (nome in codice) e pensato per abbattere gli elicotteri ...

