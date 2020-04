“Puzza da fare schifo”: è l’attore più bello, ma non si lava, usa l’aceto per… (Di mercoledì 15 aprile 2020) A volte non basta essere il più bello di tutti per essere perfetto. Occhi verde smeraldo, sorriso impeccabile e fisico da urlo: Brad Pitt è un’icona. Tuttavia, nasconde dei segreti a quanto pare non propriamente edificanti e riguardano l’igiene personale. Jennifer Aniston è stata tradita, lo sappiamo tutti. Tuttavia, ha gestito le corna con estrema grazia ed eleganza. Non ha mai avuto un atteggiamento risentito, anzi. Ha sempre glissato quando le è stato chiesto un commento sulla relazione con Pitt. Angelina Jolie, invece, ha rotto con il padre dei suoi figli -sempre Brad- per un’altra serie di motivi, ma ha anche aggiunto: “Puzza, non si lava. La doccia per lui è una cosa superflua. Emana talmente tanto un cattivo odore che i suoi figli lo chiamano ‘papà puzzone’”. Insomma, non propriamente una ... Leggi su velvetgossip “Puzza l’alito da fare schifo - non si lava i denti” : la confessione su un’attrice stupenda

