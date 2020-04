Oroscopo Branko 15 Aprile 2020 Tutti i Segni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Vediamo insieme l’15. Siete pronti a scoprire cosa dicono le stelle e quali consigli ci dà il famoso astrologo istriano? Per qualcuno si profila una bella sorpresa in ambito sentimentale, mentre altri avranno qualche difficoltà a livello professionale. Intanto la seconda metà di questo mese si preannuncia più rosea e serena rispetto a queste ultime settimane: restiamo positivi. Ecco l‘di oggi segno per segno.15Ariete Incontri interessanti per i single. L’ottimismo è assicurato dal passaggio di Venere in Gemelli. La grinta non vi manca e in questo momento è una risorsa incomparabile Toro Alti e bassi nel tono dell’umore: cercate di rilassarvi e di non perdere l’ottimismo. Potrebbe esserci qualche problema nel lavoro, ma lo risolverete ...