La regia di Barack Obama

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’endorsement dialla candidatura democratica di Joe Biden - “Sono orgoglioso di sostenerlo come presidente degli Stati Uniti” - è molto più di un semplice appoggio dell’ultima ora all’amico, dopo che l’ostinato Bernie Sanders ha gettato la spugna a favore del concorrente “moderato”.è stato il regista della candidatura di Biden fin dai primi giorni della corsa presidenziale. Non solo e non tanto perché legato personalmente al suo vice di cui negli otto anni della Casa bianca ha apprezzato le qualità – “conoscenza, esperienza, onestà, umiltà” –, quanto per la sua linea politica di centro-sinistra pragmatico di cui egli stesso era stato l’interprete negli anni in cui ha guidato la nazione.Più volteaveva indicato agli elettori delle ...