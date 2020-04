Inter, Ranocchia: «Ci alleniamo da casa per farci trovare pronti» (Di mercoledì 15 aprile 2020) Il difensore dell’Inter Ranocchia ha parlato dell’emergenza Coronavirus durante una diretta Instagram Andrea Ranocchia ha commentato la situazione legata all’emergenza Coronavirus: «Sono a casa mia a Milano, per il momento siamo fermi. Non sappiamo come e quando riprenderemo, aspettiamo le direttive del governo e dei medici per capire quello che dovremo fare. Noi ci alleniamo da casa e cerchiamo di farci trovare pronti per quando potremo ricominciare a giocare». «Quest’estate avevo intenzione di portare qualche compagno in Umbria ma vedremo come saranno le cose, probabilmente quest’estate giocheremo, quindi non sarà più possibile. L’importante è tenere duro, aspettare che cambi qualcosa e stare attenti», ha concluso il difensore dell’Inter durante una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Inter - Ranocchia : «Turno passato - ora testa alla Juventus»

Il difensore dell'ha parlato dell'emergenza Coronavirus durante una diretta Instagram Andreaha commentato la situazione legata all'emergenza Coronavirus: «Sono amia a Milano, per il momento siamo fermi. Non sappiamo come e quando riprenderemo, aspettiamo le direttive del governo e dei medici per capire quello che dovremo fare. Noi cidae cerchiamo diper quando potremo ricominciare a giocare». «Quest'estate avevo intenzione di portare qualche compagno in Umbria ma vedremo come saranno le cose, probabilmente quest'estate giocheremo, quindi non sarà più possibile. L'importante è tenere duro, aspettare che cambi qualcosa e stare attenti», ha concluso il difensore dell'durante una diretta Instagram.

