Guai grossi a Verona: 100 immigrati su 140 positivi. Ma il governo ne vuol far entrare ancora (Di mercoledì 15 aprile 2020) Era ovvio che il business dell’accoglienza agli immigrati avrebbe finito col creare dei Guai. Adesso la bomba sanitaria è scoppiata anche a Verona. Come riferisce la rivista Il Primato nazionale, i centri di accoglienza e similari sono delle vere e proprie bombe a orologeria per lo svilupparsi del contagio da coronavirus, ma anche da altre malattie di cui i clandestini sono portatori. Non bastavano i casi di Milano, di Gorizia, del Selam Palce e di Torre Maura di Roma, adesso scoppia un caso anche a Verona. Solo che questo è di dimensioni colossali. Gli immigrati non vogliono rispettare la quarantena E’ successo al centro d’accoglienza per richiedenti protezione internazionale e minori in Zai a Verona, situato nell’edificio dell’hotel Monaco, in via Torricelli. A quanto si apprende, sono 100 su 140 “ospiti” gli stranieri ... Leggi su secoloditalia Rocco Casalino? Dove e come (e con chi) lo beccano in piena emergenza coronavirus. Palazzo Chigi - grossi guai

Giacomo Urtis guai grossi per il chirurgo dei vip

Guai grossi per Giacomo Urtis : si mettono male le cose per il chirurgo dei vip (Di mercoledì 15 aprile 2020) Era ovvio che il business dell’accoglienza agliavrebbe finito col creare dei. Adesso la bomba sanitaria è scoppiata anche a. Come riferisce la rivista Il Primato nazionale, i centri di accoglienza e similari sono delle vere e proprie bombe a orologeria per lo svilupparsi del contagio da coronavirus, ma anche da altre malattie di cui i clandestini sono portatori. Non bastavano i casi di Milano, di Gorizia, del Selam Palce e di Torre Maura di Roma, adesso scoppia un caso anche a. Solo che questo è di dimensioni colossali. Glinon vogliono rispettare la quarantena E’ successo al centro d’accoglienza per richiedenti protezione internazionale e minori in Zai a, situato nell’edificio dell’hotel Monaco, in via Torricelli. A quanto si apprende, sono 100 su 140 “ospiti” gli stranieri ...

fattoquotidiano : PEDOFILIA A una settimana dall’assoluzione dell’Alta Corte, l’ex ministro dell’Economia del Vaticano è indagato per… - SecolodItalia1 : Guai grossi a Verona: 100 immigrati su 140 positivi. Ma il governo ne vuol far entrare ancora… - Th_Dm4570 : @dysprosiumm Io non sto passando per vittima: ti sto solo invitando a riflettere. Una persona meno salda di me risc… - Th_Dm4570 : @dysprosiumm Ripeto, se fossi stato una persiona a rischio self-harm o affetta da suicidality e avessi deciso di fa… - valyrey : Per Marta prevedo grossi guai.... #ilparadisodellesignore -