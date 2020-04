Fortnite, perché non funzionano i server: aggiornamento 12.40 in arrivo (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gli appassionati di Fortnite oggi si sono svegliati con una brutta notizia: il loro gioco preferito non funziona. Niente paura però, è normale amministrazione. Dalle 8 di questa mattina i server di gioco sono inaccessibili, e la domanda a più di qualcuno sarà venuta spontanea: perché Fortnite non funziona? È ‘colpa’ della manutenzione. Epic Games, infatti, ha annunciato che nella mattinata di oggi 15 aprile i server di gioco sono inaccessibili a causa della manutenzione necessaria ad inserire i rollout dell’aggiornamento 12.40, disponibile a breve. La manutenzione in questione dovrebbe infatti durare all’incirca due ore, ma non è detto che i tempi possano dilatarsi. Niente paura però: presto Fortnite sarà di nuovo disponibile e porterà con sé alcune novità come nuove skin, armi e ... Leggi su italiasera Perché Fortnite non funziona e quando tornerà online

Perché Fortnite oggi non funziona e quando tornerà online (Di mercoledì 15 aprile 2020) Gli appassionati dioggi si sono svegliati con una brutta notizia: il loro gioco preferito non funziona. Niente paura però, è normale amministrazione. Dalle 8 di questa mattina idi gioco sono inaccessibili, e la domanda a più di qualcuno sarà venuta spontanea: perchénon funziona? È ‘colpa’ della manutenzione. Epic Games, infatti, ha annunciato che nella mattinata di oggi 15 aprile idi gioco sono inaccessibili a causa della manutenzione necessaria ad inserire i rollout dell’12.40, disponibile a breve. La manutenzione in questione dovrebbe infatti durare all’incirca due ore, ma non è detto che i tempi possano dilatarsi. Niente paura però: prestosarà di nuovo disponibile e porterà con sé alcune novità come nuove skin, armi e ...

italiaserait : Fortnite, perché non funzionano i server: aggiornamento 12.40 in arrivo - LDodasso : @FortBRNewsLeaks Io adesso penso che '' ROBLOX'' non so se lo conosci stia migliorando molto di più di fortnite anc… - irishxever : Menomale che non mi caga e blasta nessuno, a parte le rispostine dei ragazzetti provinciali campioni di risvoltini… - PonceArRumme : @MarcelloCalvani @EleLe08 @distefanoTW Minkiaaa ke rispostona sagace & mordace ma sopratutto originale! 1!!11! Ma s… - FortBRNewsLeaks : @Ailea84365327 No la tv la vedo poco pure io...Ultimamente mi interessa poco...Un po devo ringraziare questo period… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite perché Chi c’è dietro il successo di Fortnite (e quanto ha guadagnato dal boom del videogioco) Corriere della Sera