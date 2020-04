Coronavirus: Fontana, ‘più tamponi di così non possiamo, mancano reagenti’ (Di mercoledì 15 aprile 2020) Milano, 15 apr. (Adnkronos) – “Più tamponi non possiamo farne perché hanno un numero limitato che deriva dai reagenti che ci vengono consegnati. Introdurremo, appena verrà confermato la certificazione cee, questo nuovo test sierologico per gli anticorpi”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a Stasera Italia. Il problema del reperimento dei reagenti, ha sottolineato ancora Fontana, “è che essendo ormai una pandemia, ogni nazione che li produce si tiene certi prodotti per sè”. L'articolo Coronavirus: Fontana, ‘più tamponi di così non possiamo, mancano reagenti’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Fontana - ‘Buffagni mal interpreta - da 4/5 ripresa graduale concordata’

Coronavirus : Fontana - ‘è la via lombarda alla libertà’

"Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. E' l'unica cosa da dire a chi vuole speculare nel momento in cui siamo ancora concentrati nella lotta al coronavirus. Sono speculazioni politiche che mi lasci ...

Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili, nonostante l’emergenza Coronavirus in atto ... saranno effettuati interventi su un tratto della 148, sulla provinciale Fontana dei Papi, sulla ...

