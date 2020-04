Corona virus | ilrischio di una deriva autoritaria

Leggi su feedproxy.google

(Di mercoledì 15 aprile 2020) UNA PANDEMIA SPETTACOLARE In India, uno dei paesi più grandi e popolosi del pianeta, è considerato normale o comunque tollerabile che ogni anno, e in anni recenti, muoiano per la diarrea e la denutrizione circa un milione di bambini poveri. Nel contempo lo stato si permette di spendere quasi 8 miliardi di euro per l'acquisto dei cacciabombardieri “Rafale”. In tale contesto, allorchè l'OMS emette una “dichiarazione di pandemia” (come avvenuto col Covid 19 l'11 marzo 2020) allora si blinda lo (...) - Tribuna Libera / Autoritarismo, Quarantena,