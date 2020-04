Borrelli presenta i dati del 15 aprile sul Coronavirus (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Da ieri registriamo un incremento delle persone attualmente positive di 1.127 unità, quindi adesso il totale degli attualmente positivi è pari a 105.418. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.079, ovvero 107 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 27.643, con un calo di 368 persone rispetto a ieri, mentre in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi abbiamo 74.696 persone, ovvero il 71% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 578 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 21.645. Da ieri registriamo anche 968 nuove guarigioni, motivo per cui il totale delle persone guarite è ora pari a 38.092”. “Partiranno domani 71 medici, fanno parte della task force che raggiungerà le regioni ... Leggi su romadailynews Coronavirus - Borrelli presenta i dati del 14 aprile

Coronavirus - i dati del 12 aprile presentati da Borrelli

Coronavirus - Borrelli presenta i dati dell’11 aprile (Di mercoledì 15 aprile 2020) Roma – “Da ieri registriamo un incremento delle persone attualmente positive di 1.127 unità, quindi adesso il totale degli attualmente positivi è pari a 105.418. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.079, ovvero 107 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 27.643, con un calo di 368 persone rispetto a ieri, mentre in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi abbiamo 74.696 persone, ovvero il 71% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 578 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 21.645. Da ieri registriamo anche 968 nuove guarigioni, motivo per cui il totale delle persone guarite è ora pari a 38.092”. “Partiranno domani 71 medici, fanno parte della task force che raggiungerà le regioni ...

Profilo3Marco : RT @BelpietroTweet: Il ministro si presenta in conferenza stampa con la protezione sanitaria appesa alle orecchie, ridacchiando. È la sua r… - ett_di_cesare : @vincenzolagana9 @DPCgov @openpolis Non solo. Art 3 comma 2 dice che ce ne possono essere altri tanto è vero che Bo… - elisa24102 : RT @DiBeShG2: Borrelli si presenta in conferenza, dati i 'numeri' si passa la parola alle domande dei giornalisti. Mai,e dico mai una rispo… - ACioci2 : RT @DiBeShG2: Borrelli si presenta in conferenza, dati i 'numeri' si passa la parola alle domande dei giornalisti. Mai,e dico mai una rispo… - DiBeShG2 : Borrelli si presenta in conferenza, dati i 'numeri' si passa la parola alle domande dei giornalisti. Mai,e dico mai una risposta esauriente. -