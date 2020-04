Ultime Notizie Roma del 14-04-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 aprile 2020)dailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli Secondo l’ultimo dpcm riaprono oggi le librerie le cartolerie i negozi di vestiti per neonati e bambini ripartono le attività forestali L’industria del legno e anche la produzione di computer primi spiragli nell’occhio da un coronavirus la serata pressoché totale viene prorogata ancora da oggi fino al 3 maggio compresa la stretta sui rientri dall’estero e sui viaggi di lavoro nel nostro paese con controlli agli imbarchi e stop ai viaggi per ti ha la febbre Intanto il governo studia un possibile anticipo della frase due per far ripartire alcune attività già dalla prossima settimana in testa moda Automotive e metallurgia libreria e cartoleria in negozi di vestiti per bambini in Sardegna restano chiusi fino al 26 aprile è vietata l’apertura degli esercizi ...