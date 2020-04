Supermercati, dal 14 aprile nuovi orari di apertura per evitare code (Di martedì 14 aprile 2020) Con l’ultimo Dpcm del Governo i Supermercati possono allungare i loro orari di apertura fino alle 22, ma ogni Regione è libera di modificarli L’ultimo Dpcm approvato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile inaugura da oggi anche nuovi orari per i Supermercati in tutta Italia. Il principio di base è quello di evitare assembramenti … L'articolo Supermercati, dal 14 aprile nuovi orari di apertura per evitare code è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Orari supermercati dal 14 aprile 2020 : cosa cambia per gli assembramenti

Supermercati - cambiano gli orari dal 14 aprile : chiusure posticipate per evitare le file

Coronavirus : cambiano gli orari supermercati dal 14 aprile - anche fine settimana (Di martedì 14 aprile 2020) Con l’ultimo Dpcm del Governo ipossono allungare i lorodifino alle 22, ma ogni Regione è libera di modificarli L’ultimo Dpcm approvato dal Consiglio dei ministri il 10inaugura da oggi ancheper iin tutta Italia. Il principio di base è quello diassembramenti … L'articolo, dal 14diperè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

RegLombardia : #Coronavirus Approvata nuova ordinanza regionale ad integrazione dell’ordinanza del 4 aprile. Tra le integrazioni i… - rtl1025 : ?? In #Lombardia, a differenza di quanto deciso ieri dal #Governo, restano chiuse #librerie e cartolerie. Il commerc… - zazoomblog : Orari supermercati dal 14 aprile 2020: cosa cambia per gli assembramenti - #Orari #supermercati #aprile #2020: - Ma1Lcm : @NicolaPorro @alesallusti @QRepubblica Qui Milano oggi: ambulanze continuano vai e vieni, medico di base non sa dov… - infoiteconomia : Supermercati, cambiano gli orari dal 14 aprile: chiusure posticipate per evitare le file -