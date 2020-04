Studio di Nanodiagnostics sull' efficacia dei trattamenti farmacologici

Leggi su agi

(Di martedì 14 aprile 2020) "Il Coronavirus sta lavorando come agente aggregante fra le persone di buona volontà". Antonietta Gatti e Gatti e Stefano Montanari, esperti di nanoparticelle esi degli effetti delle polveri sottili nell'organismo umano alladi Modena hanno donato all'ospedale Papa Giovanni XXIIII un dispositivo per la sicurezza degli operatori sanitari comprendente una maschera, un tubo per l'aria ed una pompa per l'aria da sistemare in luogo non infetto, fuori di dove si sta lavorando. Il giorno di Pasquetta, tre operatori della Croce Rossa sono andate a ritirare il sistema. La donazione ha dato anche il là per una ricerca comune tra i dottori Gatti e Montanari e il professor Gianatti, primario del servizio di Anatomia Patologica e in collaborazione con la Neurologia. L'obiettivo, infatti, è studiare su reperti autoptici i danni ...