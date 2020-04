“Stop”. Disco rosso per Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Le Iene tornano senza di loro (Di martedì 14 aprile 2020) tornano in tv le Iene ma senza i conduttori dell’ultima edizione. Nicola Savino, ormai un veterano della trasmissione e Alessia Marcuzzi, tornata a condurre la trasmissione lo scorso anno dopo esserne stata una dei volti più noti, non saranno dietro al bancone nelle prime puntata. La decisione è ufficiale. Il programma, sospeso dal 7 marzo e pronto a tornare in video dal 21 aprile, riprenderà in un nuovo format. Una nuova versione per rispondere a tutte le norme dettate dall’emergenza coronavirus, come successo per altre trasmissioni. A fare il punto sulla situazione della trasmissione è stato Davide Parenti, numero uno del prodotto audiovisivo di Italia Uno. L’autore ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarà uno studio ‘virtuale che “ricorda app come Zoom e Skype” e che naturalmente saranno rispettati tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 aprile 2020)in tv lemai conduttori dell’ultima edizione., ormai un veterano della trasmissione e, tornata a condurre la trasmissione lo scorso anno dopo esserne stata una dei volti più noti, non saranno dietro al bancone nelle prime puntata. La decisione è ufficiale. Il programma, sospeso dal 7 marzo e pronto a tornare in video dal 21 aprile, riprenderà in un nuovo format. Una nuova versione per rispondere a tutte le norme dettate dall’emergenza coronavirus, come successo per altre trasmissioni. A fare il punto sulla situazione della trasmissione è stato Davide Parenti, numero uno del prodotto audiovisivo di Italia Uno. L’autore ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni che ci sarà uno studio ‘virtuale che “ricorda app come Zoom e Skype” e che naturalmente saranno rispettati tutti i ...

