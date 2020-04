Sindacati bancari: obbligo di appuntamento e mascherina anche nella Fase 2 (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Fornire ai bancari di dispositivi di protezione individuale anche nella Fase 2 della ripartenza. È una delle richieste avanzata a Vittorio Colao oggi dai Sindacati di categoria che hanno tenuto un’analisi congiunta con l’Abi ai sensi del protocollo di settore. “Per l’implementazione e adeguamento di un’organizzazione del lavoro improntata alla massima sicurezza per i lavoratori ed i clienti, anche nella successiva Fase di ripartenza dell’attività economica – hanno affermano Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – abbiamo convenuto che il Presidente Colao debba conoscere le specificità del Protocollo di settore”. Tra questa è stata inserita anche l’obbligo dell’appuntamento per poter fruire dei servizi “che è stato appunto preso a riferimento da alcune ... Leggi su quifinanza Raffica di scioperi in tutta Italia. Gli operai fermano le fabbriche. Sindacati sul piede di guerra : troppi settori ancora attivi Dopo i metalmeccanici si preparano i bancari

Sindacati dei bancari pronti a sciopero. Abi - massimo sforzo per i lavoratori

Coronavirus : sindacati bancari pronti a sciopero - ‘dipendenti non in sicurezza’ (2) (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – Fornire aidi dispositivi di protezione individuale2 della ripartenza. È una delle richieste avanzata a Vittorio Colao oggi daidi categoria che hanno tenuto un’analisi congiunta con l’Abi ai sensi del protocollo di settore. “Per l’implementazione e adeguamento di un’organizzazione del lavoro improntata alla massima sicurezza per i lavoratori ed i clienti,successivadi ripartenza dell’attività economica – hanno affermano Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin – abbiamo convenuto che il Presidente Colao debba conoscere le specificità del Protocollo di settore”. Tra questa è stata inserital’dell’per poter fruire dei servizi “che è stato appunto preso a riferimento da alcune ...

T_Vigliotti : CORONAVIRUS: SINDACATI, PROTEZIONI PER I BANCARI ANCHE NELLA “FASE DUE” - fisacvda : RT @fisac_cgil: Coronavirus: sindacati, protezioni per i bancari anche nella “fase due” - - F_Baldux : RT @fisac_cgil: Coronavirus: sindacati, protezioni per i bancari anche nella “fase due” - - CislNazionale : RT @FirstCisl: ?????????? #Coronavirus, sindacati: protezioni per i bancari anche nella 'fase due' Il comunicato stampa unitario dei segretari… - Bancarioonline : Coronavirus - Sindacati, protezioni per i bancari devono continuare anche nella fase 2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati bancari Sindacati bancari: obbligo di appuntamento e mascherina anche nella Fase 2 QuiFinanza Sindacati bancari: obbligo di appuntamento e mascherina anche nella Fase 2

(Teleborsa) - Fornire ai bancari di dispositivi di protezione individuale anche nella Fase 2 della ripartenza. È una delle richieste avanzata a Vittorio Colao oggi dai sindacati di categoria che hanno ...

Anticipo Cig, ecco le banche che hanno aderito

L'accordo è stato siglato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, i sindacati dei settore bancario Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin e le associazioni di categoria Agci, Confcooperative, Legacoop, Cia, ...

(Teleborsa) - Fornire ai bancari di dispositivi di protezione individuale anche nella Fase 2 della ripartenza. È una delle richieste avanzata a Vittorio Colao oggi dai sindacati di categoria che hanno ...L'accordo è stato siglato da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, i sindacati dei settore bancario Fabi, First-Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin e le associazioni di categoria Agci, Confcooperative, Legacoop, Cia, ...