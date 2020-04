Roma, tenta di rapire un bimbo tenuto per mano dalla madre: denunciata una donna (Di martedì 14 aprile 2020) Roma. Avrebbe cercato di rapire un bimbo di 5 anni che stava facendo una passeggiata con la madre. Per questo una donna di 28 anni è stata denunciata a piede libero dalla polizia a Roma. L’episodio è accaduto la sera di alcuni giorni fa: la mamma ha raccontato agli agenti che la 28enne le avrebbe strappato di mano il bimbo, e avrebbe cercato di allontanarsi assieme a lui. Una donna di 28 anni è stata denunciata a piede libero dalla polizia per tentato sequestro di persona. L’episodio, su cui sono in corso accertamenti, è avvenuto la sera dello scorso 6 aprile a Roma, in via Pupella Maggio. Attorno alle 19 gli agenti delle Volanti e del commissariato Fidene Serpentara si sono recati nei pressi di un noto centro commerciale, dove una donna, cittadina italiana, aveva segnalato il tentativo di sequestro di un minore. Quando sono giunti sul posto ... Leggi su limemagazine.eu Tenta di rapire bimbo a Porta di Roma. Fermata e rilasciata 28enne serba

