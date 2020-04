Pochesci duro | «Il campionato è falsato | si dovrebbe annullare tutto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020) Sandroha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della possibile ripresa dei campionati. Le sue parole Sandro, tecnico, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dele della sua eventuale ripresa. RIPERCUSSIONI SUL CALCIO – «La Serie A e forse la Serie B non avranno grandi ripercussioni dall’emergenza coronavirus, sono campionati quasi autogestiti e portano grande benessere. Lo stesso non si può dire per Serie C e dilettanti, nessuno si preoccupa della base della piramide che si scioglierà come neve a primavera. Chi mette soldi nel calcio dilettantistico sa che sono a fondo perduto, sono sicuro che ora ci sarà ben più del 30% prospettato di società che scompariranno. Ci saranno tante fusioni per sopravvivere e portare avanti una passione che non può contare sulle risorse ...