Pino Scotto | il rocker che fa a pezzi Emma Marrone | Tommaso Paradiso ed Eros

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) In una lunga intervista rilasciata alla rivista di settore Rolling Stone, ilnon fa sconti a nessuno. Ormai leggenda dell’hard and havey in Italia, il70enne, al secolo Giuseppedi Carlo, ha raggiunto la popolarità come frontman dei Vanadium, ma è stato anche vocalist per Fire Trails e i Pulsar. Ora si prepara ad uscire con un nuovo lavoro, in un panorama musicale che sembra non convincerlo affatto.infatti non risparmia nessuno, dai rappresentanti del cosiddetto “indie” agli ex allievi di Amici, comee Alessandra Amoroso, passando per i nuovi fenomeni sanremesi come Achielle Lauro e Diodato. Ma ne ha anche per i grandi nomi della musica italiana comeRamazzotti e Laura Pausini e i suoi “colleghi”Ligabue e Vasco Rossi. Il rock perCon audacia...