Paola Di Benedetto | “Al GF Vip atmosfera surreale | uno shock vincere senza abbracci”

(Di martedì 14 aprile 2020) La prima vittoria di un’edizione del Grande Fratello Vip celebrataabbracci: è capitato aDi, che ha vinto il reality show di Canale5 un minuto dopo il ritorno alla vita reale scandita dal distanziamento sociale. “Non mi hanno permesso nemmeno di abbracciare i miei compagni quando ho vinto, è stato uno” racconta l’influencer, tornata a Vicenza dopo il reality. Non ha ancora potuto nemmeno vedere il compagno Federico Rossi.

GrandeFratello : ????????? PAOLA DI BENEDETTO VINCE LA QUARTA EDIZIONE DI #GFVIP! ?? ?? - trash_italiano : Comunque Paola Di Benedetto se la merita la vittoria. #GFVIP - trash_italiano : Paola Di Benedetto dona tutto il montepremi ?? #GFVIP - infoitcultura : Paola Di Benedetto sull'ex concorrente del GF Vip: 'Mi ha offeso dal nulla' - elisauniversal2 : RT @salvatrash1: Volevo ricordare a tutti i rosiconi che mentre Zequila la scorsa settimana insultava Patrick dicendogli di essere grasso P… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Benedetto

Paola Di Benedetto resterà nella storia del Grande Fratello Vip. Non a causa di qualche vicenda particolarmente mediatica che l’ha vista esporsi nella Casa, ma per essere stata la prima vincitrice del ...Non ci crede neppure lei di avere vinto la quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotta da Alfonso Signorini: «Non avrei scommesso un euro visto il livello del cast» ci spiega Paola Di Benedetto ...