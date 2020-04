Lupi | Posse e Machete Crew

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Il rap è il protagonista della scena musicale odierna, tant’è che anche in questo momento molti degli artisti nostrani più popolari non hanno fermato le loro uscite. Malgrado il target sia un pubblico giovane che, a casa, pare più orientato verso videogiochi e serie TV, i contatori della popolarità in streaming continuano a girare. IL RAP APPARE in Italia con il movimento dellea inizi ’90, nei contesti underground dei centri sociali, con una spiccata connotazione politica diretta a … Continua L'articoloproviene da il manifesto.