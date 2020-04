L’addio della Rai a Franco Lauro: professionista e uomo esemplare, una brava persona (Di martedì 14 aprile 2020) Un grande professionista, un uomo elegante, un giornalista poliedrico, sempre sul pezzo, mai impreparato; una persona buona, devota al suo lavoro. Un volto della Rai come ce ne sono stati pochi nel mondo del giornalismo sportivo. Solo bellissime parole oggi per Franco Lauro dopo la notizia della sua morte. Viene ricordato dai colleghi sui social, dalla Rai in una nota ufficiale, nel Tg1 delle 20 che dedica un lungo servizio per l’ultimo saluto. Un professionista elegante, il più elegante dicono nel servizio del Tg1, con i completi sempre all’ultima moda, camicia e cravatta. Ha dato tutto per l’azienda, per fare il lavoro che amava più di ogni altra cosa. La sua ultima conduzione in studio nel giorno di Pasqua per RaiNews. E oggi improvvisamente la notizia della sua morte. Lutto nel mondo dello sport: è morto Franco Lauro, volto Rai. Aveva 58 ... Leggi su ultimenotizieflash “Quei miei messaggi che non leggerai mai” : l’addio della figlia dell’agente di scorta di Conte - morto di Coronavirus

