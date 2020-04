La Bandiera Blu ai tempi del virus: "Test sierologici per ripartire" (Di martedì 14 aprile 2020) Test sierologici al personale impegnato nelle varie attività, a partire da quelle turistiche. E' la proposta avanzata dal sindaco di Sellia Marina, popolosa realtà della costa ionica catanzarese e “Bandiera Blu” per due anni consecutivi. In attesa di capire come programmare la stagione estiva, il primo cittadino Francesco Mauro, alla seconda legislatura, evidenzia che “gli esami sierologici sul personale potrebbero essere un'ottima svolta per le aziende, a partire da quelle turistiche. Scoprire che molti di noi potremmo addirittura essere immuni – sottolinea all'AGI - significherebbe garantire sicurezza sia per i lavoratori che per quanti vorranno recarsi in vacanza”. Mauro è alla guida di un'amministrazione comunale che ha puntato molto sullo sviluppo turistico e che ora vede frenare le prospettive di sviluppo del territorio: ... Leggi su agi (Di martedì 14 aprile 2020)al personale impegnato nelle varie attività, a partire da quelle turistiche. E' la proposta avanzata dal sindaco di Sellia Marina, popolosa realtà della costa ionica catanzarese e “Blu” per due anni consecutivi. In attesa di capire come programmare la stagione estiva, il primo cittadino Francesco Mauro, alla seconda legislatura, evidenzia che “gli esamisul personale potrebbero essere un'ottima svolta per le aziende, a partire da quelle turistiche. Scoprire che molti di noi potremmo addirittura essere immuni – sottolinea all'AGI - significherebbe garantire sicurezza sia per i lavoratori che per quanti vorranno recarsi in vacanza”. Mauro è alla guida di un'amministrazione comunale che ha puntato molto sullo sviluppo turistico e che ora vede frenare le prospettive di sviluppo del territorio: ...

GermaniaItalia : “La ???? non può uscire dalla crisi forte e sana se i nostri vicini non saranno anche loro forti e sani. Questa bandi… - LaStampa : Oltre ai camion con militari e aiuti russi, sulle strade italiane vedremo presto altri veicoli, con la bandiera blu… - mariodalnegro : RT @LGmarangon: Il presidente tedesco ai tedeschi 'Questa bandiera blu non è qui per caso. A 30 anni dall'unità tedesca a 75 dalla fine d… - News24Italy : #La Bandiera Blu ai tempi del virus: 'Test sierologici per ripartire' - fsartirana : RT @LGmarangon: Il presidente tedesco ai tedeschi 'Questa bandiera blu non è qui per caso. A 30 anni dall'unità tedesca a 75 dalla fine d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bandiera Blu La Bandiera Blu ai tempi del virus: "Test sierologici per ripartire" AGI - Agenzia Italia La Bandiera Blu ai tempi del virus: "Test sierologici per ripartire"

Test sierologici al personale impegnato nelle varie attività, a partire da quelle turistiche. E’ la proposta avanzata dal sindaco di Sellia Marina, popolosa realtà della costa ionica catanzarese e ...

Steinmeier:'Germania mostri solidarietà'

Non ci sono soldati contro soldati. 'Noi tedeschi non siamo semplicemente chiamati a mostrare solidarietà all'Europa, siamo tenuti a farlo!' Il presidente socialdemocratico ha rivolto un appello, affi ...

Test sierologici al personale impegnato nelle varie attività, a partire da quelle turistiche. E’ la proposta avanzata dal sindaco di Sellia Marina, popolosa realtà della costa ionica catanzarese e ...Non ci sono soldati contro soldati. 'Noi tedeschi non siamo semplicemente chiamati a mostrare solidarietà all'Europa, siamo tenuti a farlo!' Il presidente socialdemocratico ha rivolto un appello, affi ...