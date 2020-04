I tetti (e le grigliate) che scottano a Palermo. Droni nei cieli fino a maggio (Di martedì 14 aprile 2020) Droni contro barbecue. La tecnologia contro la brace illegale. I tetti scottano a Palermo e i grandi mosconi elettronici hanno volato pure a pasquetta, promettendo di non mollare i cieli almeno fino al primo maggio, passando per il 25 aprile, allo scopo di impedire che si ripeta quanto successo nel giorno di Pasqua. A strade e parchi deserti sono corrisposti, in alcune zone, fumi e fiamme divampati da cumuli di carbonella e succose carni annerite in cima ai palazzi, come allo Sperone, malandata periferia cittadina. "Controllare le situazioni a rischio, ma anche i barbecue e gli assembramenti, complice il bel tempo", è l'obiettivo dichiarato dal comando della Polizia municipale che non intende abbassare la guardia. Schierato un Phantom, in grado di volare fino a 70 metri di altezza e in sicurezza fino a duecento metri di distanza dal ... Leggi su agi Pasqua 2020 - a Palermo grigliate sui tetti e botti. Messo in fuga un elicottero della Polizia

Grigliate sui tetti - indagini in corso : genitori segnalati al Tribunale dei Minorenni

