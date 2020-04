Gli esercizi più utili ai fini dell’apprendimento linguistico

Leggi su leggioggi

(Di martedì 14 aprile 2020) Imparare una lingua straniera significa sviluppare le quattro competenze fondamentali di ascolto, parlato, lettura e scrittura che consentono di interagire in modo efficace anche con persone madrelingua. L’obiettivo di chi intraprende lo studio di una nuova lingua è diventare al tempo stesso padrone della grammatica e acquisire capacità di comprensione ed esposizione per una comunicazione scorrevole. Ma per sviluppare l’equilibrio tra precisione e fluidità delle abilità fondamentali servono tanto tempo, studio e impegno: cerchiamo di capire da dove partire. Le basi da cui partire per imparare una nuova lingua Quando ci si avvicina allo studio di una lingua straniera il primo passo è porre le basi di grammatica. Una comunicazione efficace non è mai tale se si rivela colma di errori di sintassi, nella coniugazione dei verbi o ...