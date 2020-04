Costantino Della Gherardesca/ Ballando con le stelle? Devo monitorare le mie gambe…

davided81 : RT @fraversion: stasera c’è la finale di @PechinoExpress. Ho intervistato @CdGherardesca e abbiamo parlato del successo di questa edizione… - fraversion : stasera c’è la finale di @PechinoExpress. Ho intervistato @CdGherardesca e abbiamo parlato del successo di questa e… - RafeTheDuke : Anche in quarantena, in attesa della finale, dive lo spietato agirà... Il mio unico pensiero è quello di candidarmi… - infoitcultura : Costantino Della Gherardesca si racconta: “Un goffo come me può essere stron*o - infoitcultura : Costantino della Gherardesca: «Dopo Pechino Express uno show sulle tv di tutto il mondo» -

Costantino Della Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Costantino Della