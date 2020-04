Claudio Cerchione ambasciatore per l’Italia della Society of Hematologic Oncology

(Di martedì 14 aprile 2020)è stato recentemente nominatoper l’Italia dell’MD Anderson –of, tra i primi ospedali al Mondo per la cura dei tumori, dove ha trascorso un periodo affiancando ematologi di fama mondiale. Attraverso quest’incarico,potrà portare in Italia, in particolare all’Istituto TumoriRomagna (IRST), protocolli sperimentali innovativi per la cura delle neoplasie ematologiche. L'articoloper l’Italiaofproviene da Ildenaro.it.

