Calcagno vicepresidente Aic | «Lo stop dei campionati sarebbe un danno enorme»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 aprile 2020) Ildell’Aicha parlato di un eventualedeie non solo: le sue parole Umbertodell’Aic, ha parlato della situazione del calcio italiano e del taglio dei stipendi a Sportitalia. SERIE MINORI – «Bisogna aiutare le serie minori, come la C e la D. Neanche voglio pensare ad una sosta definitiva deiunper tutti». JUVE – «Il caso Juventus sugli stipendi non può essere un modello unico per tutti. Stiamo lavorando alla fase 2 da diverso tempo ma bisogna lavorare sulle norme per ripartire nella totale sicurezza di tutti. Sono sinceramente spaventato dall’idea di non ripartire in questa stagione». Leggi su Calcionews24.com