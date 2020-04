Adriano Panzironi: Agcom sospende i suoi programmi per 6 mesi (Di martedì 14 aprile 2020) L'Agcom ha sospeso i programmi di Adriano Panzironi per 6 mesi in quanto potenzialmente pericolosi per la salute degli utenti anche rispetto all'epidemia di Covid-19. L'Agcom ha sospeso per 6 mesi i programmi con Adriano Panzironi per 6 mesi. Il motivo? Non sono soltanto i consigli sull'alimentazioni ma anche le informazioni riguardanti il Coronavirus ad essere stati considerati pericolosi per la salute degli spettatori. Come si legge nella nota ufficiale, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha "ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell'attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT, esercitati rispettivamente dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l e Mediacom S.r.l., a seguito della programmazione del format ... Leggi su movieplayer Coronavirus - l’AGCOM sospende i programmi di Adriano Panzironi

