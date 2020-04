Serino, in giro per fare spesa con i negozi chiusi: scatta la multa (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Continuano i controlli a tappeto sul territorio irpino delle forze dell’ordine. Al fianco delle forze dell’ordine anche droni che sorvegliano dall’alto i diversi luoghi strategici. Un caso è avvenuto quest’oggi nel territorio di Serino. Una persona è stata multata. Secondo indiscrezioni emerse avrebbe confermato alle forze dell’ordine di essere in giro per fare la spesa. L'articolo Serino, in giro per fare spesa con i negozi chiusi: scatta la multa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Continuano i controlli a tappeto sul territorio irpino delle forze dell’ordine. Al fianco delle forze dell’ordine anche droni che sorvegliano dall’alto i diversi luoghi strategici. Un caso è avvenuto quest’oggi nel territorio di. Una persona è statata. Secondo indiscrezioni emerse avrebbe confermato alle forze dell’ordine di essere inperla. L'articolo, inpercon ilaproviene da Anteprima24.it.

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nel corso di un servizio predisposto principalmente ...

In giro con un coltello a serramanico: 60enne denunciato

