Real Madrid a caccia di un sostituto di Casemiro: tre i nomi (Di lunedì 13 aprile 2020) Il Real Madrid sfoglia la margherita dei sostituti di Casemiro: in lista Camavinga del Rennes, Soumaré del Lille e Kanté del Chelsea Il Real Madrid è alla ricerca di un sostituto di Casemiro su esplicita richiesta del tecnico Zinedine Zidane, che pretende un centrocampo fisico e di gamba in vista della prossima stagione. I nomi sul taccuino della dirigenza dei blancos sono Eduardo Camavinga del Rennes (40 milioni di euro), Boubakary Soumaré del Lille (25 milioni di euro) e N’Golo Kanté del Chelsea (80 milioni di euro). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Hakimi : «Futuro? Non ho parlato con il Real Madrid»

