CdT_Online : I due piloti sono deceduti durante un volo di addestramento nella regione di Gujrat - UnioneSarda : #Pakistan, aereo precipita durante l'addestramento: morti i due piloti - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: UN ATEO NELL'AEREO CHE PRECIPITA COME FA BHA POI DEVE CREDERE.. ?? - SjDHE0xGbeKIRlt : UN ATEO NELL'AEREO CHE PRECIPITA COME FA BHA POI DEVE CREDERE.. ?? - AngelucciOmar : Siamo su un aereo che precipita e invece di starcene seduti a posto alcuni vanno a prendere a schiaffi il pilota di… -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita aereo

L'Unione Sarda.it

Precipita aereo dell’Aeronautica militare in Pakistan: muoiono due piloti a Gujrat durante addestramento. Ecco cos’è successo Precipita aereo militare in Pakistan: muoiono due piloti(GettyImages) È ...Due piloti dell’aeronautica militare sono rimasti uccisi oggi in Pakistan quando l’aereo su cui si trovavano è precipitato durante un volo di addestramento. Secondo quanto precisato in un comunicato d ...