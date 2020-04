MotoGP, Andrea Iannone in Pramac nel 2021? (Di lunedì 13 aprile 2020) MotoGP, ipotesi Andrea Iannone in Pramac nel 2021. Il team manager Guidotti: “Vedremo nei prossimi mesi”. ROMA – MotoGP, ipotesi Andrea Iannone in Pramac nel 2021. Il pilota abruzzese, in attesa di conoscere il responso del Tas sulla squalifica per doping, è in scadenza con l’Aprilia e difficilmente ci sarà il rinnovo. Le ultime voci di mercato parlano di un possibile ritorno in Ducati ma nel team satellite. I discorsi non sono ancora iniziati ma il team manager, Francesco Guidotti, ha parlato di “affare fattibile solo in caso di giuste condizioni“. Iannone al posto di Bagnaia in Pramac nel 2021? Il futuro della MotoGP continua ad essere un rebus ma le voci di mercato non si fermano. Il team manager Guidotti ha parlato del possibile trasferimento di Andrea Iannone in Ducati: “Storicamente gli vogliamo bene. Se ci ... Leggi su newsmondo Andrea Dovizioso - MotoGP : “La lunga sosta inciderà - Valentino Rossi è una rockstar - Marquez non se la gode così tanto…”

