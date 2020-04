I monopattini di Helbiz puntano sulle consegne a domicilio

Leggi su wired

(Di lunedì 13 aprile 2020) Il distanziamento sociale impone un ripensamento della mobilità da attuare in tempi brevi. Da un lato il problema del sovraffollamento, tipico dei mezzi pubblici in determinati momenti del giorno. Dall’altro la necessità di scongiurare alti picchi di inquinamento, inevitabili se tutti si mettono al volante per spostarsi. I player che operano in questo settore si sono mossi per non farsi trovare impreparati alle nuove esigenze dei cittadini, in primis quando inizierà la fase 2. È così in tutto il mondo. “Ho contatti con la Cina, da quando è partita la riapertura, tutte le società di sharing mobility hanno ricevuto il 300-400% in più di richieste rispetto a prima del lockdown”. Salvatore Palella è il fondatore di, società che dal 2015 opera nella micro mobilità con sede a New ...