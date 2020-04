Half-Life: Alyx sulle note di Happy Together in un video esilarante e imperdibile (Di lunedì 13 aprile 2020) L'esperienza VR di Half-Life: Alyx ha sicuramente divertito moltissimi fan della serie. Grazie al visore per la realtà virtuale possiamo esplorare il mondo di gioco interagendo con qualsiasi cosa ci si para davanti.Ed è proprio grazie a questa completa immersività che un giocatore è riuscito a creare un divertente filmato sulle note di Happy Together. Il video si incentra sull'improbabile amicizia tra Alyx ed un Headcrab che si porta sempre dietro. Vediamo la nostra protagonista leggere un giornale e fare un brindisi con il parassita alieno, e addirittura danzare con lui e lanciarlo in aria, proprio come se fosse un simpatico compagno di vita.Half-Life: Alyx ha consentito ai giocatori non solo di poter mettere le mani su una storia nuova e moderna del franchise, ma anche di utilizzare la propria creatività: qualche settimana fa ad esempio, un ... Leggi su eurogamer 'Half-Life : Alyx avrebbe dovuto essere la svolta per la VR ma ha fallito'

