Elenoire Casalegno e Ciacci | Vite da copertina verso la cancellazione

Brutte notizie per Giovannied Elenoire Casalegno. Stando a quello che scrive il settimanale Vero, il loro programma Vite da copertina – in onda dallo scorso settembre su TV8 – non sarà riconfermato dalla rete.

Brutte notizie per Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Stando a quello che scrive il settimanale Vero, il loro programma Vite da copertina – in onda dallo scorso settembre su TV8 – non sarà ...Gli ospiti di questa settimana, per una serata a tema “Cooking”, saranno: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.