Coronavirus, più di 20.000 morti da inizio epidemia (Di lunedì 13 aprile 2020) Coronavirus, il bilancio di lunedì 13 aprile 2020. Il trend ritorna a diminuire. Aumentano i decessi. ROMA – Coronavirus, il bilancio di lunedì 13 aprile 2020. Ritorna il consueto appuntamento con la conferenza stampa della Protezione Civile per aggiornare i numeri del Coronavirus. Il trend generale ritorna a diminuire con una crescita percentuale del 2,7% rispetto al 3,2% del giorno di Pasqua. Coronavirus, il bilancio di lunedì 13 aprile 2020 3.153 i casi complessivi nelle ultime 24 ore. Un bilancio in netto calo rispetto a domenica 12 aprile quando si era registrato un aumento di 4.092. Oltre 900 unità in meno dovute alla diminuzione degli attuali positivi (1.363 rispetto a 1.984 del giorno prima) e dei guariti (1.224 in confronto di 1.677 del bilancio di Pasqua). Purtroppo ritorna a salire il bilancio delle vittime. In un giorno sono ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Gentiloni e Centeno chiedono al Consiglio Ue una soluzione rapida sul Recovery Fund : “Non si può più aspettare”

Coronavirus : Sicilia - ancora Catania provincia con più contagi

CarloCalenda : Proposta a @GiuseppeConteIT. Una sacco di fabbriche in Italia hanno continuato a lavorare con DPI e distanze. Verif… - Corriere : Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro 'vestito' da operatore sanitario in omaggio ai medici e agli infermieri impeg… - TgLa7 : ++ #Oms : il #coronavirus è 10 volte più letale dell'influenza ++ - carlopilotti200 : RT @RegioneER: Coronavirus, l'aggiornamento: 20.440 i casi positivi in Emilia-Romagna (+342). I casi lievi in isolamento a casa sono 8.946.…

