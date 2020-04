Colao, ecco chi è l'”euroinomane” designato da Conte per la fase 2 (video) (Di lunedì 13 aprile 2020) Vittorio Colao, il superconsigliere a capo della task force di esperti incaricata di gestire la fase 2 dell’emergenza coronavirus, è un manager legato a filo doppio all’eurocrazia. ecco, in questo video diffuso da Il Macigno, che cosa ha dichiarato a proposito delle crisi finanziarie degli ultimi anni. «L’Europa si è comportata molto bene», ha detto. è giusto,per lui, il meccanismo il meccanismo messo in piedi dalla Merkel e dai suoi amici per risolvere i problemi dell’area euro. «Il caso Grecia» è stato risolto. Vengono i brividi. Sembra di sentir parlare Mario Monti. Poveri noi. Nelle mani di chi ci ha messo Conte? ecco chi è #VittorioColao, il super-manager scelto da Mattarella, pardon da @GiuseppeConteIT, per guidare la #fase2: un europeista a tutto tondo, soddisfatto per come fu ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 aprile 2020) Vittorio, il superconsigliere a capo della task force di esperti incaricata di gestire la2 dell’emergenza coronavirus,; un manager legato a filo doppio all’eurocrazia., in questo video diffuso da Il Macigno, che cosa ha dichiarato a proposito delle crisi finanziarie degli ultimi anni. «L’Europa si; comportata molto bene», ha detto.; giusto,per lui, il meccanismo il meccanismo messo in piedi dalla Merkel e dai suoi amici per risolvere i problemi dell’area euro. «Il caso Grecia»; stato risolto. Vengono i brividi. Sembra di sentir parlare Mario Monti. Poveri noi. Nelle mani di chi ci ha messochi; #Vittorio, il super-manager scelto da Mattarella, pardon da @GiuseppeIT, per guidare la #2: un europeista a tutto tondo, soddisfatto per come fu ...

