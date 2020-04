Campidoglio: Servizio Giardini sanifica oltre 2.000 Km di strade (Di lunedì 13 aprile 2020) In 7 giorni igienizzate aree antistanti mercati rionali e 750 farmacie Roma – Con oltre 2mila chilometri di strade sanificate dal Servizio Giardini prosegue il lavaggio quotidiano straordinario delle vie cittadine per contrastare il diffondersi del coronavirus. La scorsa settimana, le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato oltre 1 milione di litri di soluzione igienizzante lungo le strade prospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e municipi. In particolare, per far fronte all’emergenza Covid-19 e’ iniziata la sanificazione delle aree antistanti i mercati rionali. Ad oggi, sono state lavate le strade su cui affacciano le decine di mercati giornalieri dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. Inoltre, sono state igienizzante le vie adiacenti 750 tra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 aprile 2020) In 7 giorni igienizzate aree antistanti mercati rionali e 750 farmacie Roma – Con2mila chilometri dite dalprosegue il lavaggio quotidiano straordinario delle vie cittadine per contrastare il diffondersi del coronavirus. La scorsa settimana, le autobotti del Dipartimento Tutela Ambientale hanno irrorato1 milione di litri di soluzione igienizzante lungo leprospicienti luoghi particolarmente sensibili o frequentati come mercati rionali, farmacie, ospedali, commissariati e municipi. In particolare, per far fronte all’emergenza Covid-19 e’ iniziata lazione delle aree antistanti i mercati rionali. Ad oggi, sono state lavate lesu cui affacciano le decine di mercati giornalieri dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X. In, sono state igienizzante le vie adiacenti 750 tra ...

Roma, al via da oggi 45 mila pacchi alimentari. Raggi: ‘Aiutiamo chi vive maggiori difficoltà in questa fase delicata’

Da oggi parte la distribuzione di circa 45 mila pacchi di generi alimentari, acquistati dal Campidoglio con 1 milione di euro ... “Il lavoro non si ferma, andiamo avanti ogni giorno per sostenere con ...

