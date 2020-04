Rocio Morales a Domenica In confessa: “La notte abbraccio Raoul e piango sulla sua spalla” (Di domenica 12 aprile 2020) Una Domenica di Pasqua anomala per tutti, da passare in famiglia in casa, perchè il virus non è stato ancora sconfitto. E allora anche i vip continuano a raccontare la loro quarantena e nella puntata di oggi di Domenica In abbiamo ascoltato la testimonianza di Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova. Per lei un momento particolarmente complicato visto che la sua famiglia vive in Spagna, nazione che, dopo l’Italia, è stata martoriata dal COVID19. Proprio della sua famiglia parla l’attrice spagnola, che invece è in Italia con le sue figlie: “noi ci siamo dato un appuntamento tutti i pomeriggi alle 19.30 tutte e quattro: mia madre e le mie sorelle, ogni tanto si inserisce anche mio padre, anche perché è un momento in cui ognuno di noi sta vivendo un momento interiore complesso, non è facile”. Oggi La ... Leggi su ultimenotizieflash ROCIO MUNOZ MORALES/ “Di notte piango sulla spalla di Raoul Bova” (Domenica In)

Raoul Bova - compagno di Rocio Munoz Morales/ Lei : "mi dà tanta forza"

Rocio Munoz Morales a Domenica In. Mara Venier : “Ho un’età a rischio!” (Di domenica 12 aprile 2020) Unadi Pasqua anomala per tutti, da passare in famiglia in casa, perchè il virus non è stato ancora sconfitto. E allora anche i vip continuano a raccontare la loro quarantena e nella puntata di oggi diIn abbiamo ascoltato la testimonianza diMunoz, la compagna diBova. Per lei un momento particolarmente complicato visto che la sua famiglia vive in Spagna, nazione che, dopo l’Italia, è stata martoriata dal COVID19. Proprio della sua famiglia parla l’attrice spagnola, che invece è in Italia con le sue figlie: “noi ci siamo dato un appuntamento tutti i pomeriggi alle 19.30 tutte e quattro: mia madre e le mie sorelle, ogni tanto si inserisce anche mio padre, anche perché è un momento in cui ognuno di noi sta vivendo un momento interiore complesso, non è facile”. Oggi La ...

zazoomnews : Raoul Bova compagno di Rocio Munoz Morales- Lei: mi dà tanta forza - #Raoul #compagno #Rocio #Munoz - BlitzQuotidiano : Domenica In, Rocio Munoz Morales: “Di notte piango sulla spalla di Raoul Bova” - zazoomblog : ROCIO MUNOZ MORALES- “Di notte piango sulla spalla di Raoul Bova” (Domenica In) - #ROCIO #MUNOZ #MORALES- #notte… - zazoomblog : Rocio Munoz Morales a Domenica In. Mara Venier: “Ho un’età a rischio!” - #Rocio #Munoz #Morales #Domenica - zazoomblog : Rocio Munoz Morales- “Io e Raoul Bova stiamo ricoprendo la quotidianità” Domenica In - #Rocio #Munoz #Morales-… -