Messa di Pasqua 2020 in tv e streaming | dove vederla | Papa Francesco

(Di domenica 12 aprile 2020)diin tv eIN TV– Oggi, domenica 12 aprile, alle ore 10,50terrà la Santaper unadi Resurrezione in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla dallo studio di ‘A Sua Immagine’ con Lorenza Bianchetti ci saranno il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e Don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena.vedere la Santadidi(con Benedizione Urbi et Orbi) in tv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.diin tv e orario L’evento avrà inizio, come detto, alle ore 10,50. Sarà possibile seguire ladiconin diretta tv su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre o 501 ...

RaiUno : Su #Rai1 in mondovisione dalla Basilica di San Pietro i riti della #Pasqua con #PapaFrancesco: - questa sera… - vladiluxuria : Mi spiegate una cosa? Le Regioni amministrate dalla #Lega chiedono più restrizioni e #Salvini ( che ormai sembra se… - FIGC : Una messa per la Santa #Pasqua dedicata alle squadre della Divisione #CalcioParalimpico e Sperimentale… - nostrapadova : RT @diocesipadova: ? Domenica 12 Aprile, Pasqua di Resurrezione ore 9.30 ?? Celebrazione della Messa di Pasqua presieduta dal Vescovo Claud… - GraziaMarocco : RT @MauroLeonardi3: Domani 12 aprile, Pasqua di Resurrezione, celebro “senza popolo” alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa Pasqua

La Messa di Pasqua in diretta via social dalla cattedrale di piazza San Lorenzo. Da qui, dal sagrato, il vescovo Lino Fumagalli impartirà la benedizione papale, mentre ieri sera ha fatto suonare a ...MESSA PASQUA 2020 IN TV STREAMING – Oggi, domenica 12 aprile 2020, alle ore 10,50 Papa Francesco terrà la Santa Messa per una Pasqua di Resurrezione in una basilica di San Pietro vuota. A seguirla ...