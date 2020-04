Maria De Filippi rompe il silenzio su Amici All Stars: quando inizia (Di domenica 12 aprile 2020) Amici All Stars, Maria De Filippi: “Faremo qualcosa che pensi anche all’emergenza corovanirus” Prima del ritorno in televisione con Uomini e Donne, Maria De Filippi è stata conduttrice d’eccezione di RTL 102.5 per tenere compagnia i telespettatori e i radioascoltatori in questo giorno di Pasqua. La conduttrice ha rivelato ai microfoni dell’emittente più seguita d’Italia che Amici All Stars si farà, ma per la messa in onda bisogna aspettare ancora un po’. La prima edizione di Amici All Stars sarà trasmessa con una formula diversa rispetto a quanto pensato prima: “Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza coronavirus”. Insomma, Maria De Filippi ha chiarito che la pandemia da coronavirus ha stravolto completamente la realizzazione della formula di Amici All Stars. Il (nuovo?) programma di Maria De ... Leggi su lanostratv Maria De Filippi : "Amici all star? Se si farà - sarà diverso e sicuramente non prima della metà di maggio" (VIDEO)

Amici All Star si farà? Maria De Filippi rivela quando potrebbe andare in onda

Maria De Filippi risponde agli ascoltatori di RTL 102.5 : “Io in politica come la Merkel in Germania? Non penso che ne sarei in grado sinceramente” (Di domenica 12 aprile 2020)AllDe: “Faremo qualcosa che pensi anche all’emergenza corovanirus” Prima del ritorno in televisione con Uomini e Donne,Deè stata conduttrice d’eccezione di RTL 102.5 per tenere compagnia i telespettatori e i radioascoltatori in questo giorno di Pasqua. La conduttrice ha rivelato ai microfoni dell’emittente più seguita d’Italia cheAllsi farà, ma per la messa in onda bisogna aspettare ancora un po’. La prima edizione diAllsarà trasmessa con una formula diversa rispetto a quanto pensato prima: “Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza coronavirus”. Insomma,Deha chiarito che la pandemia da coronavirus ha stravolto completamente la realizzazione della formula diAll. Il (nuovo?) programma diDe ...

smgsuperior : RT @yleniaindenial: Dopo Alberto Angela che dice no a Beyoncé, la M*ssolini che litiga con Jim Carrey, abbiamo Alessandro Cattelan che inte… - infoitcultura : Rudy Zerbi 'Maria De Filippi mi ha salvato la vita'/ Avevo tre figli da mantenere e.. - SerieTvserie : Maria De Filippi: 'Amici all star? Se si farà, sarà diverso e sicuramente non prima della metà di maggio' (VIDEO) - _elysun : RT @Libero_official: Maria De Filippi a Rtl 102.5 parla di come sarà la televisione dopo l'emergenza #coronavirus e annuncia stravolgimenti… - Noovyis : ('La tv cambierà dopo il coronavirus. Anche il mio programma non sarà più lo stesso'. Maria De Filippi, terremoto a… -