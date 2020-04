LIVE MotoGP, GP Austria virtuale in DIRETTA: risale Valentino Rossi, Vinales in testa (Di domenica 12 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Valentino Rossi sta mettendo pressione a Petrucci per la quinta posizione! 15.29 ECCOLO L’ERRORE DI BAGNAIA! Finisce nell’erba e perde tantissimo! Il ducatista resta primo, ma Vinales si rifà sotto! 15.29 Bagnaia ha 3 secondi di vantaggio su Vinales a 3 giri dalla fine. Se non sbaglia, la vittoria sarà sua! 15.29 PAZZESCO, CADE Vinales! Bagnaia si prende la vetta! 15.28 Nuova caduta per Quartararo, Valentino Rossi lo prende in giro e scoppia a ridere. 15.27 Siamo nel corso del sesto giro, ormai si giocano la vittoria Vinales e Bagnaia, separati da 8 decimi. A 10 secondi Alex e Marc Marquez, rispettivamente terzo e quarto. 15.26 Valentino Rossi è molto concentrato, sta guidando ogni giro meglio. 15.25 Vinales supera Bagnaia e si prende la prima posizione. Dietro i fratelli Marquez battagliano per la terza ... Leggi su oasport LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : Rossi e Vinales si scontrano in qualifica!

LIVE MotoGP - GP Austria virtuale in DIRETTA : iniziano le qualifiche! Valentino Rossi ci prova

