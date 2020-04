“In Lombardia la produzione non si può fermare”: il genio della settimana, intervistato da TPI (Di domenica 12 aprile 2020) “In Lombardia la produzione non si può fermare”: il genio della settimana, intervistato da TPI Ci sarà tutto il tempo per verificare, per approfondire, per dibattere e, se servirà, anche per indagare ma se dobbiamo pensare all’intervista più assurda della settimana non possiamo non pensare al presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti che intervistato da Francesca Nava per TPI riesce in poche parole a sgretolare tutta la retorica dello state a casa in Lombardia. “In Lombardia non si potevano fare zone rosse, non si poteva fermare la produzione”: parla a TPI il presidente di Confindustria Lombardia Innanzitutto ci dice che il 7 aprile di questo mese in Lombardia il 30% delle imprese (tra quelle rappresentate da Confindustria) stava lavorando. Badate bene, il dato è importante: se il 30% dei ... Leggi su tpi La Lombardia aumenta il periodo di quarantena a 28 giorni. Galli : “In Regione i casi sono 10 volte di quelli accertati”

Supermercati aperti o chiusi a Pasqua e Pasquetta? “In Lombardia scelgono loro”

