Conte, Meloni e fake news (Di domenica 12 aprile 2020) fake news dietro fake news si rincorrono in Italia. Giuseppe Conte ha perso la pazienza e ha puntato l’indice, scatenando un caos mediatico di repliche e commenti. Reti unificate? Comunicazione istituzionale? Arringa? Assenza di neutralità? Quanta confusione. Deve averci abituato davvero male se – dopo una diretta facebook (con alcune reti televisive liberamente in Contemporanea), dal profilo della Presidenza del consiglio dei ministri (collegato a quello privato o viceversa), in qualità leader della maggioranza di governo – in molti si sono sentiti in diritto di riprenderlo per aver svolto una conferenza stampa, in cui ha avuto il tempo (senza nemmeno usare il turpiloquio) di menzionare due esponenti dell’opposizione e di accusarli, in un passaggio brevissimo, di aver detto pubblicamente menzogne nelle ore precedenti.Che cosa avrà mai detto ... Leggi su huffingtonpost "Siamo costretti ad ascoltare i suoi diktat - no allo show a reti unificate". Cacciari smonta Conte : godono Salvini e Meloni

Conte attacca Salvini e Meloni - Mentana lo critica : «A saperlo - non lo avremmo tramesso». De Bellis (SkyTg24) rincara

