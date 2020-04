Boris Johnson sta meglio e ringrazia i medici che lo hanno curato | “Devo a loro la mia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 12 aprile 2020) Arrivano buone notizie da Londra, almeno per quello che concerne le condizioni di salute del premier britannico. Dopo il ricovero in ospedale, è stato dimesso. Ricordiamo cheera stato ricoverato il 5 aprile per il coronavirus. Lo ha reso noto Downing Street.era risultato positivo al Covid-19 ed era stato portato al St. Thomas Hospital di Londra in seguito al peggioramento delle sue condizioni. Ora si trasferirà nella sua casa di campagna a Chequers dove continuerà le cure. In merito alle condizioni di salute del premier britannico si sono dette molte cose in questi giorni, in particolare poche ore dopo il ricovero in ospedale quando si parlava di condizioni di salute critiche. I suoi portavoce avevano smentito, rassicurando tutti sul fatto chestesse combattendo contro questo nemico difficile da ...