Virus – 100mila positivi attivi | quasi 20mila morti

(Di sabato 11 aprile 2020) 11 aprile – In una giornata che segna la risalita negli incrementi quotidiani dei decessi (619 a fronte dei 570 di ieri) e dei nuovi(1.996, ieri erano stati 1.396), il dato positivo riguarda il nuovo record nel decremento (-116) nei numeri assoluti dei ricoverati in terapia intensiva: 3.381 rispetto a 3.497 di ieri. Valore che riporta ai livelli del 24 marzo (3.393), allorquando però la tendenza era in forte crescita. Il conteggio assoluto attesta il numero delle vittime a 19.468; ia 100.269; i guariti a 32.534 (solo oggi sono stati 2.079). I tamponi effettuati sono 963.473.La Denuncia.