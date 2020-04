Valerian e la Città dei Mille Pianeti film stasera in tv 11 aprile | cast | trama

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 11 aprile 2020) Valerian e la Città deiè ilin tv sabato 112020 in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcune curiosità sul. SCOPRI COSA C’È IN TVValerian e la Città deie schedaTITOLO ORIGINALE: Valérian and the City of a Thousand PlanetsGENERE: fantascienza, azioneANNO: 2017REGIA: Luc Besson: Clive Owen, Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna, Ethan Hawke, John Goodman, Rutger Hauer, Kris Wu, Mathieu Kassovitz, Sam SpruellDURATA: 137 MinValerian e la Città deiNel 28° secolo, i due giovanissimi agenti speciali Valerian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara Delevingne) fanno parte di una squadra del Governo dei Territori Umani. I due hanno il compito di mantenere l’ordine nelle ...