Sassuolo | De Zerbi | «Ripresa Serie A? Giocheremo ogni tre giorni»

(Di sabato 11 aprile 2020) Roberto Deimmagina ladellaA: le parole dell’allenatore delsul calcio ai tempi del Coronavirus Ospite ai microfoni di Radio Deejay, l’allenatore delRoberto Deha si è espresso in merito alla possibiledel campionato diA. «Qua cambia tutto rispetto all’estate. I tempi saranno più ristretti l’idea di fare due squadre distinte serve anche per preservare dagli infortuni. Si giocheràtre, sarà diverso da inizio stagione. Sarebbe logico fare qualche cambio in più, potrebbe essere una soluzione. Previeni gli infortuni e dai più qualità alla partita». Leggi su Calcionews24.com

Mediagol : #Sassuolo, De Zerbi: 'Calcio e #Coronavirus, svelo mie idee per evitare infortuni alla ripresa' - Star_70_ : Sassuolo-De Zerbi: segnali di rinnovo, ma Fiorentina e Napoli... - sportli26181512 : Fiorentina, c'è anche la Fiorentina per De Zerbi: Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, potrebbe essere oggetto d… - marcullo02 : De Zerbi che lascia il Sassuolo mi terrorizza... - violanews : Sassuolo, segnali di rinnovo con De Zerbi. Ma la Fiorentina e il Napoli sono alla finestra - -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

Per il momento l'unica certezza per la Serie A è il divieto per le squadre di far riprendere gli allenamenti prima del 3 maggio, data che potrebbe coincidere con il lockdown deciso dal Governo. Nell'a ...Roberto De Zerbi immagina la ripresa della Serie A: le parole dell’allenatore del Sassuolo sul calcio ai tempi del Coronavirus Ospite ai microfoni di Radio Deejay, l’allenatore del Sassuolo Roberto De ...